ROTTERDAM 22 maart 2019, 13:59

In het Rotterdamse havengebied is het zwaartransportschip Mighty Servant 3 van Boskalis beladen met het windturbinevaartuig Seajacks Zaratan van Seajacks UK Ltd uit Great Yarmouth. Reisdoel van het transport is Taiwan.