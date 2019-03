Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Slecht nieuws voor capesizers Facebook

Twitter

Email Papendrecht 20 maart 2019, 13:00

De Australische Amrun bauxietmijn is sinds kort volledig operationeel. De investering in de mijn bedroeg $ 1,9 miljard en hij zal 22,8 miljoen ton bauxiet per jaar produceren. De grote Braziliaanse mijnbouwer Vale daarentegen zal voorlopig geen toestemming krijgen om de Guaiba-terminal weer te gebruiken voor de export van ijzererts. Dat is slecht nieuws voor de capesizers. De charterhuren voor dit type schip daalde tot rond $ 4500 per dag.