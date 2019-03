Erkenning voor naoorlogse zeemijnenruimers Facebook

Mineurs van de zogenaamde Kathy Mijnen Party hielpen na de Tweede Wereldoorlog met het zeemijnenvrij maken van de Nederlandse kust. Vijf van hen kregen daarvoor woensdag 13 maart in Den Helder de duikcoin en EOD-speld. Vier andere veteranen konden vanwege hun hoge leeftijd niet naar de marinestad komen. Zij krijgen de onderscheidingen thuis.

Met de uitreiking bedankt de marine alsnog de mannen voor hun inzet en toewijding bij het ruimen van duizenden Duitse zeemijnen. Daaronder de zogenaamde Kustenmine A of Kathymijn, waarnaar de eenheid is genoemd.





Zware omstandigheden

Commandant Defensie Duikgroep, luitenant-kolonel der mariniers Edwin Hofma, bedankte de mannen voor hun dienst. Hij herinnerde de aanwezigen eraan hoe deze jonge jongens destijds moesten werken: ‘Zij waren summier opgeleid, deden risicovol werk onder moeilijke omstandigheden en dat met tekorten aan mankracht, middelen en uitrustingstukken. Bovendien moesten de ruimwerkzaamheden onder grote maatschappelijke druk worden uitgevoerd.’





Onvergetelijke dag

De 85-jarige Louis Guldemond zet zich al jaren in voor de erkenning van deze vergeten groep. ‘Het is een onvergetelijke dag. De beleving van het mijnenruimen staat in mijn geheugen gegrift. Met deze erkenning voelt het alsof ik een last kwijtraak.’ Ook Joop Mens (84) is trots op de onderscheidingen. Hij vindt het jammer dat zijn maten het niet meer kunnen meemaken. ‘In 2002 waren we nog met 28 man. Nu met 9’.





De ‘duikcoin’ wordt uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor de duikgemeenschap. De ‘maritieme EOD-speld’ is voor mensen die werkzaam zijn binnen de Maritieme Compagnie van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Achteraf bezien was de ‘Kathy Mijnen Party’ de voorloper van de huidige compagnie. ( MvD