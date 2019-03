Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Cadeau voor droge bulkers Facebook

Twitter

Email Papendrecht 6 maart 2019, 12:00

Bij de onderhandelingen over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, kregen de droge bulk-schepen een belangrijk cadeau. China beloofde 10 miljoen ton sojabonen extra te importeren. De sojabonenvoorraad in de VS zijn sterk gegroeid en de prijs daardoor gedaald. Wellicht profiteren de Chinezen van de lagere prijzen. Maar er was ook minder goed nieuws.