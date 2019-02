Schuttevaer Premium MSC Zoe zou grond hebben geraakt Facebook

HANNOVER 27 februari 2019, 14:00

De plaatsvervangend directeur Schmidt van het Havariekommando in Niedersachsen sluit niet uit dat de MSC Zoe twee keer de grond heeft geraakt en dat daardoor 345 containers voor Borkum overboord zijn gevallen. Dat zei hij tijdens de discussie over het ongeval in de milieucommissie van de deelstaatregering in Hannover.