ROTTERDAM 27 februari 2019, 13:00

Het was te verwachten dat de inkomsten van de capesizers zouden dalen als gevolg van de Vale-ramp in Brazilië. De ijzerertsvoorraden in China zijn groot genoeg om de ontwikkelingen af te wachten. Maar de sterke daling van de huren voor de kleinere schepen was niet te voorzien. Tenminste geen daling van 30%. Een daling van de huren voor de supramaxen en handysizers van meer dan 20 % werd zeker niet verwacht.