HARLINGEN 25 februari 2019, 15:42

'De noodzaak is aanwezig. Of deze mensen nu komen voor asiel of niet, als ze in levensgevaar zijn hebben zij recht op hulp.' In zijn woning in Groningen is een verontwaardigde Jeroen Peters (43) er zeker van. 'Als zeeman kun je nooit of te nimmer iemand laten verdrinken. Dat is mijn motivatie.'