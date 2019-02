Schuttevaer Premium Zware Kees: Stink bug Facebook

Twitter

Email op zee 16 februari 2019, 07:00

‘Captain speaking! Who’s calling?’ Een hoop digitaal geraas aan de andere kant. Daar doorheen een stem met Australisch accent. Ik neem aan dat het onze scheepsagent Simon is. ‘Can you repeat please…? De lijn is erg slecht, maar ik versta iets als ‘bug’.