Zeevrachtenmarkt: Alle ogen gericht op China

Papendrecht 13 februari 2019, 13:00

De drie grootste Japanse rederijen behaalden in 2018 goede resultaten. Maar Nippon Yusen Kaisha, Mitsui OSK Lines als Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) zijn bezorgd over de handelsoorlog tussen de VS en China. De handel in Azië groeit, maar juist in China neemt de groei in handel en productie af. Na de viering van het Chinese Nieuwjaar zal duidelijker worden wat de invloed van het handelsconflict is op de droge-bulkschepen.