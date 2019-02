Schuttevaer Premium Kostbare schades maken einde aan voorspoed P&I Clubs Facebook

LONDEN 11 februari 2019, 14:00

De jarenlange voorspoed van de International Group of P&I Clubs lijkt definitief tot een eind te zijn gekomen. Alleen al het containerverlies van de MSC Zoe, wat leidde tot een kostbare opsporings- en bergingsoperatie, zorgt voor hoge claims. Maar de Group Clubs hadden in de aanloop naar verlenging van de dekking per 20 februari nog flink wat andere grote schades te verwerken.