Sloopstrand blijft aantrekkelijk

Brussel 8 februari 2019, 10:00

Ruim 90% van het wereldwijd in 2018 gesloopte tonnage aan handelsschepen werd verwerkt op een sloopstrand in India, Pakistan of Bangladesh. Daar werden 518 van de in totaal 744 gesloopte schepen heen gevaren.