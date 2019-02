Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Dodelijke ramp Vale heeft gevolgen Facebook

Papendrecht 6 februari 2019, 13:00

Bij de grote Braziliaanse mijnbouwer Vale is een dam doorgebroken, waardoor zwaar vergiftigd water naar buiten stroomde. Honderden mensen worden nog vermist en de verwachting is dat meer dan 100 mensen zijn omgekomen. Bovendien is er grote milieuschade.