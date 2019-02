Schuttevaer Premium Overbeladen Turkse coaster betrapt Facebook

BRUNSBÜTTEL 5 februari 2019, 08:40

De Turkse coaster Leo Trio ligt sinds zaterdagavond 2 februari vast in Brunsbüttel nadat ze door de Wasserschutzpolizei was betrapt op overbelading. Beambten zagen tijdens het schutten in de oude sluis dat het schip bijna 10 centimeter over de ijk lag.