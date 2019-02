Schuttevaer Premium Weer brand op containerschip (video) Facebook

VIETNAM 3 februari 2019, 14:50

Al enkele dagen woedt een brand op het containerschip APL Vancouver (9300 teu) ter hoogte van Vung Ro in Vietnamese wateren. De brandhaard ligt net voor het accommodatie-blok.

Als eerste arriveerde een schip van de Vietnamese kustwacht donderdag bij het schip en begon samen met de bemanning aan boord van de Vancouver met blussen. Zaterdag leek het vuur redelijk onder controle zijn, zondag laaide het weer op. Het schip beweegt zich langzaam in zuidelijke richting om te ontkomen aan het slechter wordende weer. Nog niet genoemde bergers zijn onderweg. Er zijn geen gewonden en er zou geen sprake zijn van luchtvervuiling.

Yantian Express

Inmiddels ligt de Yantian Express van Hapag Lloyd op de rede van Freeport op de Bahama’s. Op dat schip woedde ook enige tijd een brand die bij Nova Scotia begon. Ook in dat geval werd beter weer opgezocht en werd in plaats van naar Halifax naar de Bahama’s gevaren. Voor deze brand is averij grosse uitgeroepen.





De International Union of Marine Insurance (IUMI) heeft gewaarschuwd dat door het ontwerp en de onvoldoende brandblusvoorzieningen branden moeilijk te bestrijden zijn. ‘Is een brand eenmaal echt uitgebroken dan staat de bemanning voor een vrijwel onmogelijke taak. Dat komt door de slechte bereikbaarheid van een brandhaard maar ook door onvoldoende training van de bemanning en onvoldoende brandblusapparatuur’, aldus Nick Haslam, directeur van London Offshore Consultancy, een maritiem advies- en onderzoeksbureau op de website van de IUMI. ( WdN