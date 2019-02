Schuttevaer Premium Zware Kees: Whyalla Facebook

Whyalla 1 februari 2019, 20:00

Halverwege de avond varen we de Spencer Gulf in, een langgerekte baai in het zuiden van Australië, met bestemming Whyalla. Tot enkele weken geleden had ik nog nooit van deze haven gehoord en wanneer na een rustige nacht de zon opkomt blijkt ook waarom.

Het landschap nodigt niet bepaald uit tot wervende foto’s in een glossy reisgids. Lage, nauwelijks begroeide, lichtbruine heuvels trekken een smalle streep tussen een turquoise zee en een blauwe hemel. De onbeduidende kapen hebben weinig fantasievolle namen als Black Point of Stone Point. Dat is het, zo ongeveer.

Ergens aan stuurboord worden de heuvels onderbroken door terracottakleurige loodsen. Daarnaast een aantal stalen gevaarten, eveneens terracotta-kleurig. Uit schoorstenen erboven stijgen pluimen vieze bruinzwarte rook op, die direct neerslaan op de bebouwing van Whyalla. Daarnaast een haven - ik kan een tweetal schepen ontwaren - gehuld in een deken van geelbruine mist. Hier bovenuit stijgt plotseling een dikke witte pluim op, alsof er cumuluswolken worden gefabriceerd.

Maar het is een staalfabriek die, profiterend van de afgelegen plek zonder pottenkijkers, alles wat niet gewenst is de lucht in blaast. Aan de kade is een schip druk doende steenkool te lossen.

Omdat het kleine haventje van Whyalla met twee schepen overvol is, moeten wij wachten op de rede. Dit tot grote vreugde van Sjoerd, derde stuurman. ‘Lekker vissen!’, roept hij enthousiast.

‘Vissen is hier streng verboden! Ik heb zojuist de regels van de haven doorgemaild gekregen...’

Niet in het minst uit het veld geslagen ziet Sjoerd al bergen vis op het achterdek liggen alsof wij een vissersboot zijn.

‘Je moet het zelf weten Sjoerd, wanneer je in het gevang belandt kom ik je niet bezoeken!’, mopper ik streng. ‘En een boete betaal je zelf!’

Sjoerd haalt vol goede moed zijn visgerei tevoorschijn. Na een middagje hoopvol in de weer geweest te zijn met loodjes, haken en vislijn is de oogst mager: een paar zandhaaitjes en een zeer boos kijkende vis die uit pure nijd dat het zich liet vangen, zich met het geluid van een fietspomp opblaast om groter te lijken. De vissen worden zorgvuldig teruggezet, want volgens Sjoerd zijn ze niet eetbaar. Goed dat ik de barbecue nog niet heb laten aansteken.

De dag eindigt met het bericht dat er aan de wal nog veel meer vertraging is ontstaan. De zon verdwijnt als een uitsloverig grote oranje bol achter de heuvels, de stoomwolken van de staalfabriek kleuren roze, een nieuwe bruine stofwolk wedijvert met de invallende duisternis.

We maken ons op voor een onbepaalde tijd achter ons anker.