Schuttevaer Premium Reders bezorgd nu Duitsland uit Operatie Sophia stapt Facebook

Twitter

Email HAMBURG 30 januari 2019, 12:00

Voorzitter Ralf Nagel van de Duitse redervereniging VDR is er bezorgd over dat de Duitse marine zich terugtrekt uit Operatie Sophia in de Middellandse Zee, ofwel het redden van vluchtelingen uit zee. De reders zijn bang dat ze daardoor weer veel vaker te maken krijgen met reddingen. ‘Onze bemanningen zijn daarvoor niet opgeleid en de schepen er niet op berekend’, aldus Nagel.

Duitsland wil het fregat Augsburg terughalen uit onvrede over de slecht geregelde opvang van vluchtelingen en de slechte coördinatie door het Italiaanse commandocentrum.

De Bundeswehr zegt dat sinds het begin van de Operatie Sophia in 2015, de deelnemende marineschepen 49.000 vluchtelingen uit zee hebben gehaald. Duitse militairen waren betrokken bij het oppikken van 22.534 mensen. Daarnaast werden 140 verdachten van mensensmokkel aangehouden en 400 smokkelbootjes vernietigd.

Operatie Sophia werd opgezet met het doel de vluchtelingenstroom in te dammen, mensensmokkelaars te vangen en het wapenembargo tegen Syrië te controleren. De Europese Unie heeft de operatie, die eind december vorig jaar zou aflopen, in eerste instantie met drie maanden verlengd in afwachting van volgende stappen. De Duitse marine wil zo lang niet wachten.

Er is onvrede dat het fregat Augsburg, dat is gestationeerd voor de kust van Libië, door het Italiaanse hoofdkwartier steeds wordt gestuurd naar ‘uithoeken’ van de Middellandse Zee, waar weinig voor ze te doen valt. Dat zou samenhangen met de Italiaanse klacht dat alle vluchtelingen naar Italië worden gebracht. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft al gedreigd havens te sluiten voor schepen van de Operatie Sophia als de verdeling niet beter wordt geregeld. Aan de actie wordt deelgenomen door drie schepen, drie vliegtuigen en twee helikopters. Het verzorgingsschip Berlin zou de Augsburg aflossen, maar gaat nu deelnemen aan een Navo-oefening. (WdN)