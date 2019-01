Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Veel tankers naar de sloop Facebook

Papendrecht 30 januari 2019, 12:00

Maersk zou op het punt staan om de droge-ladingschepen en tankers te verkopen. De schepen waren onderdeel van de vloot van rederij Hamburg Süd, die door Maersk werd overgenomen. Na ruim een jaar is er dan toch kennelijk een koper gevonden.

De Australische graanoogst lijkt lager te worden dan voorgaande jaren, waardoor Aziatische landen uit andere landen moeten invoeren, mede doordat de vraag naar graan in Azië groeit. Argentinië en Rusland zouden belangrijke leveranciers kunnen worden. Dat is goed nieuws voor de droge-bulkschepen. De Australische graanoogst lijkt lager te worden dan voorgaande jaren, waardoor Aziatische landen uit andere landen moeten invoeren, mede doordat de vraag naar graan in Azië groeit. Argentinië en Rusland zouden belangrijke leveranciers kunnen worden. Dat is goed nieuws voor de droge-bulkschepen.

De panamaxen moesten lagere huren accepteren vanwege vermindering van de Chinese import van ijzererts en kolen. De huren daalden daardoor tot onder $ 9000 per dag. De huren van de kleinere supramaxen werden daardoor hoger dan de huren van de panamaxen. Voor reizen op de Atlantische routes daalden de huren van de panamaxen tot rond $ 8700 per dag. Maar er wordt een verbetering in het eerste kwartaal verwacht.

De supramaxen deden het beter. Voor reizen vanuit Azië waren de huren rond $ 9500, voor reizen van Europa naar Azië waren de huren zelfs beduidend beter, rond $ 17.000 per dag. Maar vooral voor reizen vanaf de VS naar India stegen de huren flink tot $ 26.000 per dag.

De Braziliaanse boeren zaaiden de sojabonen vroeg, waardoor ze voorliggen op de Amerikaanse boeren en als de oogst slaagt kunnen de vrachttarieven voor de panamaxen weer stijgen.

De Griekse rederij Goldenport Shipmanagement bestelde twee 63.800 dwt droge-bulkschepen bij Cosco Shipping Heavy Industry. Oplevering eerste kwartaal 2020. Goldenport verkocht eerder twee droge-bulkschepen. Ondanks het feit dat China minder ijzererts en kolen invoerde hadden de capesizers nog geen last van lagere huren of vrachten.





Containervaart

Orient Overseas International, onderdeel van Cosco, zou van plan zijn zes 23.000 teu containerschepen te bestellen. De schepen zouden ‘LNG ready’ zijn. Orient Overseas International bestelde eerder zes 21.000 teu schepen in Zuid-Korea, maar nu zouden de zes 23.000 teu schepen in China worden gebouwd.

De capaciteit van de containervloot neemt nog steeds toe, terwijl de wereldeconomie nauwelijks verder groeit en de twee grootste economieën kennelijk moeite hebben hun geschillen op te lossen. Het International Monetary Fund voorspelde voor dit jaar wereldwijd een groei van 3,5%, lager dan het voorgaande jaar en de vraag is maar of de voorspelde groei haalbaar is als de VS en China hun geschillen niet spoedig oplossen. De komende viering van het Chinese Nieuwjaar zal in elk geval de productie van China verminderen.

OOCL en CMA CGM bestelden nieuwe, grote schepen van 15.000 en 23.000 teu. Ook een bijdrage dus aan vergroting van de containervloot, waar verder niemand op zit te wachten. Maar niet alles is negatief in de containermarkt. Bij de naderende viering van het Chinese Nieuwjaar bestellen afnemers al meer in Azië, vooral China. Daardoor verbeterden de vrachttarieven al. Voor een 40-voets container China-westkust VS steeg de vracht tot $ 2000 en van China-oostkust VS tot $ 3200 en verdere verhogingen worden verwacht. Dat geldt ook voor reizen Azië-Europa, waar al opslagen tussen 5 en 10% werden ingevoerd, die ook verder kunnen oplopen.





Tankvaart

China heeft de import van Amerikaanse ruwe olie na juli vorig jaar met 100.000 vaten per dag verlaagd. In juli bedroeg de afname 360.000 per dag. De vermindering heeft hoogstwaarschijnlijk niets met de ruzie tussen de twee landen te maken. China voert minder ruwe olie in, of er komt meer olie via pijpleidingen.

Staatsrederij Oman Shipping bestelde twee VLCC’s bij de Zuid-Koreaanse werf Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. De schepen van 300.000 dwt worden opgeleverd in het vierde kwartaal van 2020. Omar Shipping heeft al 16 VLCC’s en verder nog producten- en chemicaliëntankers.

De productentankers lijken een goed jaar te krijgen. Er zijn nog weinig nieuwe tankers besteld. De raffinaderijen draaien goed en opslagplaatsen moeten worden gevuld met zwavelarme brandstof. De charterhuren voor de productentankers voor reizen van het Midden-Oosten naar Azië stegen van $ 21.000 naar $ 22.700 per dag.

Delta Tankers kocht een nieuwbouw Suezmax van 116.900 dwt met scrubbers. Delta betaalde rond $ 49,5 miljoen. Volgens Vessels Value was de waarde van het schip $ 56 miljoen. Wellicht dat de werf van het schip af wilde, omdat de oorspronkelijke klant het schip niet afnam.

In 2018 gingen zoveel tankers naar de sloperijen dat we terug moeten tot midden jaren ‘80 om tot een vergelijkbaar getal te komen. Ongeveer 21 miljoen dwt verdween van de markt. Volgens Clarksons werd dit veroorzaakt door de lage charterhuren van gemiddeld $ 11.200 per dag. Dat kon door een goed vierde kwartaal niet meer worden goedgemaakt. Met de komende IMO-regels van 1 januari 2020 leek het de reders kennelijk beter al in 2018 afscheid te nemen van oudere tankers.