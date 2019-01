Schuttevaer Premium Steeds meer landen verbieden open loop scrubbers Facebook

Twitter

Email Rostock [update] 28 januari 2019, 15:00

Het aantal landen, gebieden en havens dat het gebruik van open loop-scrubbers verbiedt als op 1 januari 2020 de IMO zwavelnorm van 0,5 % ingaat, stijgt gestaag. Vorige week kondigde Port of Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten een dergelijk verbod aan. China, Singapore en Abu Dhabi gingen de Arabische haven recentelijk voor, Australië lijkt te gaan volgen. Nieuw-Zeeland overweegt hetzelfde.

Scrubber-lobby: ‘Niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek’

Angst voor vervuiling door lozing waswater

Anders dan in andere landen staat in de verklaring van Port of Fujairah dat alle schepen in de haven brandstof met een laag zwavelgehalte moeten gaan gebruiken. Elders mogen hybride scrubbers worden gebruikt die in die gebieden als closed loop-scrubbers moeten functioneren.

Open loop-scrubbers werden eerder al verboden in België, de havens van Waterford en Dublin in Ierland, de Rijn in Duitsland en in de Verenigde Staten in Californië, Massachusetts, Connecticut en Hawaii. In Letland en Litouwen lijkt een verbod een kwestie van tijd.





Totaalverbod

Noorwegen heeft al een verbod op alle scrubbers afgekondigd in een aantal fjorden. Verwacht wordt dat dit verbod verder zal worden uitgebreid.

In Australië gaat het in eerste instantie om een deel van de noordelijke oostkust maar de Australian Marine Safety Authority voert gesprekken met alle deelstaten over aanscherping van het beleid. Aanleiding is het luiden van de noodklok door de Great Barrier Reef Marine Park Authority, die nadelige effecten verwacht voor het rif dat de laatste jaren al achteruit gaat. Momenteel zijn rondom Australië en in de havens nog alle scrubber-typen toegestaan.





Geen bewijs

Tegen het groeiende verbod op scrubbers staat het verzet van organisaties als de Clean Shipping Alliance (CSA) en Exhaust Gas Cleaning Systems Association (EGCSA) . Naar aanleiding van het recente verbod op open loop-scrubbers in Singapore schreef de laatste organisatie een uitgebreid verweer. Kernpunt daarin is dat er geen resultaten van wetenschappelijke onderzoeken zijn die aantonen dat het waswater schadelijk zou zijn voor het mariene leven. Uit een ouder onderzoek van de Universiteit van Rostock zou blijken dat geen schade optreedt.

Volgens een recenter onderzoek van het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie , de Scrubber Washwater Survey, is het echter zo dat analyses van waswater per fabrikant enorme verschillen qua samenstelling opleverden, zodat in het tussenrapport van 2018 nog geen conclusies staan.

De deze maand benoemde nieuwe voorzitter van de CSA, Ian Adams (voorheen International Bunker Industry Association) blijft vierkant achter de toepassing van scrubbers staan. ‘Ik voorspel dat de scheepseigenaren die vroegtijdig scrubbers hebben laten installeren over enige tijd visionairs genoemd worden.’