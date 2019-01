Schuttevaer Premium Milieuaandacht voor zeevaart legt marktzwaktes bloot Facebook

De havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam werken aan een vergunningensysteem voor bunkeraars. Tevens investeren reders miljoenen in rookwasinstallaties (scrubbers). Werden zee- en luchtvaart eerder met rust gelaten als het ging om minder uitstoot, de druk staat er nu vol op om in 2100 de opwarming van de aarde te beperken.

Walter Dekkers, Ferry van Eykel, Monique Vermeire, Niels Groenewold en Anton Spierings beantwoorden vragen uit de zaal. 'We vinden honderdduizenden stoffen in scheepsbrandstoffen en voor vele bestaan geen internationale standaards en limieten.'

Traceren van verontreinigde scheepsbrandstoffen kan lastig zijn

Het Platform Schone Scheepvaart en de Belgische en Nederlandse reders wijdden in december 2018 een goedbezochte dag aan de mondiale zwavelnorm van 0,5%, die 1 januari 2020 ingaat. Het programma van sprekers dekte zo’n beetje alle facetten van scheepsbrandstoffen en de ontwikkelingen daarin. Want richting 2020 zijn er nog de nodige vraagtekens als het gaat om kwaliteit, stabiliteit, verkrijgbaarheid en prijsstelling van de nieuwe brandstof. Om nog maar niet te spreken over aansprakelijkheid in de brandstofketen voor schades aan scheepsmotoren en tijdverlet en de verschillen tussen wat je op de factuur bunkert en werkelijk binnenkrijgt.





Scrubbers

Volgens Anton Spierings van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie willen de raffinaderijen in het vierde kwartaal van 2019 zorgen voor voldoende zwavelarme marine gasoil (MGO), die voldoet aan alle eisen van Marpol, Solas en ISO8217. ‘De 0,1% zwavel voor de SECA’s is sinds 2015 goed geregeld en verkrijgbaar, dus diezelfde aanpak volgen we voor de 0,5%.’

Ook wordt getest met Low Suphur Fuel Oil (LSFO) met een relatief lage viscositeit en dichtheid en goede ontbrandingskenmerken. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de mogelijkheid aan boord te schakelen tussen ULSFO and LSFO 1% S en HSFO 3,5% S.

Spierings: ‘Onzekerheden voor de raffinage zijn de beschikbaarheid van laagzwavelige ruwe olie als grondstof en de ontwikkeling van de vraag naar destillaat met 0,5% zwavel en naar stookolie met 3,5% zwavel in combinatie met scrubbers. Ofwel: hoeveel schepen hebben op tijd een scrubber? Onderzoeken wijzen op circa 4000 stuks, maar naarmate de tijd vordert worden dat er meer en neemt de vraag naar stookolie dus toe.’





Tot 2025

Wim Kemps van scrubberbouwer Verolme Special Equipment rekent wereldwijd met zo’n 86.500 schepen die een scrubber nodig hebben, waarvan Verolme er 20.000 tot zijn doelgroep rekent. ‘Tot 2020 worden bestaande schepen voorzien van scrubbers, daarna verschuift dat naar de nieuwbouw. Vanaf 2025 bestaat de markt uit onderhoud en nieuwbouw. En dan verwacht ik weer andere oplossingen of opvolgers van de scrubber.’





Zuiver bunkeren

In een markt waar bij bunkering van 500 ton brandstof afleveringsverschillen ter waarde van 8000 dollar kunnen voorkomen, heeft Niels Groenewold (‘de markt leeft met afwijkingen van 5% en er wordt dus het nodige gestolen’) van de Verenigde Tankrederij iets te bieden met een nauwkeurigheid van 0,2% door gebruik van een mass flow-meter. Ook het magnetisch afmeren van bunkertankers helpt reders haventijd besparen.





‘Eeuwige discussies’

Een ander probleem is volgens oud-hwtk’s Walter Dekkers van Van Ameyde Marine en Ferry van Eykel van Veritas Petroleum Services de aansprakelijkheid als iets misgaat. Ook al door de voor buitenstaanders wat vreemde praktijk, dat een schip eerst wordt gebunkerd, onderwijl monsters worden genomen en geanalyseerd en de brandstof pas daarna wordt gebruikt. Stel je dat eens voor als automobilist bij je tankstation.

Dekkers: ‘Is de brandstof off spec? En zo ja, is hij nog bruikbaar? Dus moet je debunkeren of het risico nemen en vertrekken?’

Tevens zijn er geen eenduidige manieren van testen. ‘Er zijn veel partijen met eigen experts en advocaten. De leverancier houdt meestal vast aan zijn specificaties en bewijs dan als klant het tegendeel maar eens. Het leidt tot eeuwige discussies over uiteenlopende monsters en testmethoden. Ondertussen zit de reder met separatoren en purifiers die vervuilen, filters die dichtslaan en tenslotte schade aan zuigers en veren.’





Meer onderzoek

Zijn collega Van Eykel wees op de recente wereldwijde vervuiling van brandstoffen vanuit Houston. Die leidde al tot zeker 150 schadegevallen. ‘De verontreinigingen ontstaan bij het blenden van brandstoffen, dus na de raffinage. We weten ook nog niet goed wat welke stoffen, al dan niet in combinatie, precies doen. Zo zijn schadelijke stoffen als 4-cumylphenol en trichloorethyleen aangetroffen. Daarom moeten wij investeren in beter onderzoek.’

Voor de werkgroep ‘traceerbaarheid bunkerolie’ - onderdeel van een ministerieel belanghebbendenoverleg bunkerolie - is in 2017 onderzocht of de samenstelling en herkomst van een partij bunkerolie administratief te traceren is. De onderzoeker concludeerde dat daarvoor gedetailleerde informatie van de terminal nodig is. Ook moeten alle betrokkenen vrijwillig meewerken. De traceerbaarheid van stromen van bunkerolie blijkt voldoende aantoonbaar, maar kan enige tijd vergen. Bij een andere levering waren stromen van bunkerolie op de tankopslagterminal voldoende traceerbaar tot aan de belading in de bunkerlichter (rapport staat op KVNR-site).





Transparantie nodig

Dekkers: ‘De bunkerindustrie moet transparanter worden. Bij een dispuutzaak gaan de deuren voor mij en voor de autoriteiten dicht. Maar de vraag blijft hoe die verontreinigende stoffen in die brandstoffen terechtkomen. Wellicht helpt het als we wereldwijd data vastleggen in een openbare database, waaruit we lering kunnen trekken. Ook een registratiesysteem voor bunkeraars, zoals in Singapore kan helpen. Kies als reder, operator of makelaar voor een betrouwbare bunkerpartner en kijk eens goed naar de leveringscondities.’

Ook moeten bemanningen beter opletten. ‘De mensen aan boord doen niet altijd wat op papier staat. Het bemonsteren kan beter en ook het papierwerk. Dat de leverancier met een surveyor werkt is geen garantie dat het altijd goed zit, dus zorg bijvoorbeeld dat alle monsternummers op de bunker delivery note staan, dan heb je wat in handen als het misgaat.’





Nieuwe ISO-norm

Monique Vermeire, als fuel technologist van Chevron verbonden aan de werkgroep ISO8217, gaf aan dat aanpassing van die voor scheepsbrandstoffen belangrijke ISO-norm pas in de loop van 2020 te verwachten is en dat ‘vanwege de korte voorbereidingstijd’ in het derde kwartaal van 2019 de tijdelijke public available specifications PAS23263 verschijnen.

Richard Smokers van TNO gaf tenslotte aan dat gebruik van laagzwavelige brandstoffen en scrubbers eindig is en de urgentie om klimaatneutraal te worden groeit. ‘Eerder werd in het Parijse klimaatoverleg gezegd: laat lucht- en zeevaart er maar buiten, want daar gaat niemand over. Dat is voorbij. Maar voor de toekomst is er nog geen routekaart. Was het maar zo eenvoudig.’