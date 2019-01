Schuttevaer Premium Noord-Oostzeekanaal stabiel ondanks stremming en embargo Rusland Facebook

KIEL 28 januari 2019, 09:27

De ‘omzet’ voor het Noord-Oostzeekanaal (NOK) in 2018 vrijwel stabiel gebleven. Ondanks de langdurige stremming van een van de twee sluiskolken in Kiel-Holtenau en het handelsembargo van de VS tegen Rusland. Dat stelt de Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt in haar jaarverslag.

De hoeveelheid lading steeg een procent tot 87,5 miljoen ton, het aantal schepen daalde met circa 280 tot 30.000, eveneens een verschil van een procent. Een van de oorzaken van de terugloop is de zeven weken durende stremming van de kolk in Kiel-Holtenau, waarvan op 20 februari een deur van de zuidelijke kolk total loss werd gevaren door het containerschip Akacia.





Pas op 7 april kon de kolk weer in gebruik worden genomen. In de tussentijd liepen de wachttijden vaak zodanig op dat schepen de langere route tussen de Noord- en Oostzee, om Denemarken heen, namen.





Embargo

Ook het embargo van de VS tegen Rusland deed haar invloed gelden. Er voeren in 2018 2280 schepen via het kanaal van en naar Rusland, een kleine 100 (4,16%) minder dan een jaar eerder.





Het vervoerde tonnage op het kanaal bleef ook vorig jaar ver verwijderd van het topjaar 2008, toen de teller op liep tot 105 miljoen ton. Sinds die tijd wordt het kanaal meer dan gemiddeld geplaagd door storingen aan de meer dan 100 jaar oude sluizen.





Vijfde kolk

Een van de maatregelen waartoe is besloten om aan dit euvel wat te doen is het aanleggen van een vijfde sluiskolk in Brunsbüttel. De start van de bouw stond aanvankelijk gepland voor 2020, inmiddels is bekend dat het 2024 wordt. De stijging van de begrote kosten is ook fors; dat bedrag ging van 540 naar 800 miljoen. Intussen werd in 2018 155 miljoen geïnvesteerd in het vervangen van versleten onderdelen, het repareren van kademuren en remmingwerken en een nieuwe deur voor Kiel-Holtenau. ( WdN