DEN HELDER 27 januari 2019, 15:32

De Kustwacht heeft een stormloop gehad op een interne oproep voor figuranten voor een grote oefening op 25 mei. Die dag wordt op de Noordzee voor Hoek van Holland een massa-evacuatie van een ferry nagespeeld. De ongeveer 300 figuranten spelen de passagiers die veilig van boord gehaald moeten worden.

De Kustwacht meldt dat de animo zo groot was dat er na twee dagen al ruim voldoende aanmeldingen binnen waren. De oproep was alleen verspreid onder de organisaties die bij de oefening betrokken zijn, maar de kans op een spannende dag op zee had zich kennelijk als een lopend vuurtje verspreid.





Pride of Hull

De oefening vindt plaats op en rond de ferry Pride of Hull van P&O North Sea Ferries, die dagelijks heen en weer vaart tussen de Rotterdamse Beneluxhaven en Hull in Engeland. Aan boord van het 215 meter lange schip is plaats voor 1360 passagiers. Maar omdat de rederij het schip maar een paar uur kan missen wordt er met minder 'passagiers' geoefend.





Doel is de opvarenden veilig van het schip te halen en aan land te brengen. De oefening wordt gecoördineerd vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. Deelnemers zijn onder andere meerdere KNRM-reddingboten, schepen van de Kustwacht, helikopters en voertuigen van de hulpdiensten op het land. De komende vier maanden schrijft de Kustwacht het draaiboek en worden de overige voorbereidingen getroffen. De aanloop naar de oefening is te volgen op een speciale website: www.reddingopzee.nl





Solas-verdrag

Deze Livex-oefening is onderdeel van de controle op de veiligheid van passagiersschepen op de Noordzee. In het kader van het Solas-verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wordt jaarlijks een oefening op papier (Marex tablet top exercise) gehouden. Eens in de vijf jaar wordt er in de praktijk geoefend. De rederijen wordt om beurten gevraagd een schip ter beschikking te stellen. De vorige keer was in 2014 op een schip van de Stena Line.





Dat de oefening niet geheel zonder risico is blijkt uit het feit dat vijf jaar eerder een aantal figuranten onderkoeld raakte. Toen werd voor IJmuiden nagespeeld dat er brand was op de King of Scandinavia van ferryrederij DFDS Seaways. Tijdens de tocht naar de wal werden figuranten in de reddingboten nat door het opspattende water. Eenmaal aan land bleek een aantal van hen licht onderkoeld te zijn. Daarop zijn de kledingvoorschriften aangescherpt. ( BO