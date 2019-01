Schuttevaer Premium Yantian Express op weg naar Bahama’s Facebook

Het containerschip Yantian Express (7510 teu) van Hapag Lloyd, waarop op 3 januari brand uitbrak, is nu op weg naar Freeport op de Bahama’s. Daartoe heeft Smit Salvage, die de bergingsoperatie uitvoert, besloten.

Eerder was een koers uitgezet naar Halifax, de haven waarheen het schip vanuit Colombo op weg was. De routewijziging is mede ingegeven door de weersomstandigheden die voor de oostkust van Canada slechter zijn dan in meer zuidelijke gebieden.





De Yantian Express bevond zich vrijdagmorgen 25 januari op circa 1250 mijl van Freeport en bewoog zich met een snelheid van 3,5 mijl. Terwijl de eigen motoren weer lopen, blijven de offshoreschepen Maersk Mobiliser en Union Sovereign de Yantian Express begeleiden.





Volgens Hapag Lloyd is over de schade aan schip en containers nog niets te zeggen. Volgens Halifax Shipping News zou het gaan om de eerste twaalf bays op het voorschip en een of twee lagen daar onder. Ook zou nog steeds worden gelet op smeulende en rokende brandhaarden. Aankomst in Freeport wordt geschat op 1 februari. ( WdN