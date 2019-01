Schuttevaer Premium Zware Kees: Klikken mag Facebook

Kaapstad 25 januari 2019

Het waait zo hard dat het schuim van de golven wordt geblazen. Mijn schip ligt te rijden tegen een betonnen breakwater met een paar grote tractorbanden die als fender dienst doen. Daar is niet veel aan te doen. Waar ook niets aan te doen valt, is dat er niet meer kan worden gewerkt aan dek.

Het lassen van stoppers om de deklading te zeevasten is gestopt, omdat het gesmolten metaal van het lassen wegwaait. Er zit helaas niets anders dan van deze vrijdag een vrije zaterdag te maken (want morgen, zaterdag, zal de wind minderen zodat er weer kan worden gewerkt).

Dit soort gelegenheden mag je als zeeman niet voorbij laten gaan; je weet nooit wanneer de volgende zich voordoet. Even later ben ik per taxi onderweg naar ‘Casteel de Goede Hoop’. Een bezoek stond nog op mijn ‘to do-lijstje’.

Hollanders begonnen in 1666 met de bouw van Casteel de Goede Hoop. Eeuwenlang is Kaapstad al een pleisterplaats voor de scheepvaart en vroeger was het wenselijk zo’n strategische post te bewaken.

Eenmaal aangekomen sluit ik me aan bij een groepje toeristen dat de wind heeft getrotseerd om het stormachtige verleden van de Kaap te aanschouwen.

Een tenger, donker mannetje met een badge op zijn trui gaat ons rondleiden.

De gids stelt zich voor in zijn ‘native’ taal. Direct valt op dat er in zijn naam een keiharde klik zit, alsof hij met zijn vingers knipt. Maar hij doet dat gewoon met zijn tong! Het klinkt, en nu moet ik even mijn fantasie gebruiken, als ‘Mbwon-klik!-na’. Of ‘Bwan-klik!-ma’ Afijn, zo’n naam heb ik nog nooit gehoord!

Wanneer iedereen in ons groepje elkaar een beetje lacherig en verwonderd staat aan te kijken, legt gids Mbwon-klik!-na (of Bwan-klik!-ma) uit dat hij tot het Khoi-volk behoort. Die gebruiken in hun taal harde klikgeluiden; ik had er weleens over gelezen, maar nog nooit in het echt gehoord.

Mbwon-klik!-na spreekt zijn naam nog eens uit en zegt dat we maar eens moeten oefenen, het is niet moeilijk, beweert hij glashard! ‘Just practise and you can say at the end of the day…’, dan volgt er een heel lange, volslagen onbegrijpelijke zin, met zoveel harde klik-geluiden dat het lijkt alsof een rustig achtergrondmuziekje door een woeste hagelbui tegen het venster wordt verstoord. Of nee, het klinkt alsof je een bord pap eet met kleine steentjes er doorheen geroerd.

Nou ja, moeilijk uit te leggen.

Gelukkig spreekt hij ook nog Engels en Zuid-Afrikaans en wat mij betreft: van mij mag hij klikken.