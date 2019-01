Opnieuw is een schip in Brunsbüttel betrapt op het illegaal lozen van waswater uit de ladingtanks. Dat gebeurde tijdens een uitgebreide Marpolcontrole door de Wasserschutzpolizei van Cuxhaven.

De onder de vlag van Cyprus varende olie- en chemicaliëntanker Bartok (99 x 14 meter, 4121 DWT) had in Hamburg een lading calciumnitraat gelost en moest aansluitend laden in de oliehaven van Brunsbüttel. In plaats van rechtstreeks naar de laadplek te gaan voer het schip eerst de Duitse Bocht in. Daar werden de tanks met zeewater gespoeld en het waswater overboord gepompt.