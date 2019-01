Schuttevaer Premium 'Near-miss' met nucleaire onderzeeër Facebook

LONDEN 24 januari 2019, 11:59

Naar pas deze week bekend is geworden is er in november een 'near-miss' geweest tussen een ferry en een Britse kernonderzeeër. De BBC meldt dat het incident plaatsvond op 6 november op de Ierse Zee.

De onderzeeër was een van de tien die de Britse marine heeft varen. Alle tien hebben nucleaire aandrijving. Vier hebben ook nog eens nucleaire langeafstandsraketten aan boord. Het Britse ministerie van defensie wil niet zeggen welk van haar onderzeeërs bij de bijna-aanvaring betrokken was. De ferry was de Stena Superfast VII , die een verbinding onderhoudt tussen Schotland en Belfast. Het roro-schip vaart op volle zee met een snelheid van meer dan 20 knopen.





De Britse nautische onderzoeksraad MAIB is een onderzoek gestart. Volgens een woordvoerder voer de onderzeeër op het moment van het incident op 'periscoopdiepte' net onder de oppervlakte. De Britse marine levert de volledige medewerking, zei hij tegen de BBC . ( BO