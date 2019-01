Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Zwavelarme brandstof favoriet Facebook

In de droge-ladingmarkt lijkt het erop dat de droge-bulkschepen de voorkeur geven aan zwavelarme brandstof boven scrubbers. Een aantal havens maakt bezwaar tegen het gebruik van scrubbers, wat wellicht mede de keuze bepaalde. Doordat de meeste droge-ladingschepen al een keus voor de nieuwe brandstof hebben gemaakt, zal de vaststelling van de vrachttarieven in de droge-ladingmarkt hoogstwaarschijnlijk op basis van de brandstof gebeuren.

Volgens een Chinees overheids consultancybureau zal de Chinese invoer van ijzererts dit jaar met bijna 5% dalen. Als die raming juist is zullen de grotere bulkschepen de pijn voelen. De viering van het Chinese Nieuwjaar valt dit jaar in februari. Een jaarlijkse gelegenheid voor miljoenen Chinezen voor familiebezoek, ook een periode dat de productie flink daalt.

Griekse reders zijn opvallend geïnteresseerd in supramaxen van rond 10 jaar oud. Een verklaring is dat de prijzen voor tweedehands supramxen nog lang niet zoveel zijn gestegen als die van de panamaxen en capesizers. De Griekse rederij Sealestiel Navigation kocht de 55.600 dwt Millwall (2011, nieuwe naam Victorious) voor $ 11,6 miljoen. De panamax Houyo (93.500 dwt, 2007) werd door de Griekse rederij Golden Union gekocht voor een prijs tussen $ 14,1 en 14,8 miljoen.

In januari geven reders en grote charterers graag hun verwachtingen voor het nieuwe jaar. De verwachting is dat vooral oudere droge-bulkschepen naar de sloperijen zullen gaan omdat oudere motoren wellicht de nieuwe brandstof niet kunnen gebruiken en de installatie van scrubbers te duur is. De capaciteit van de droge-bulkvloot zal naar verwachting in 2019 wat afnemen, waardoor huren en vrachten zullen stijgen. Wel zijn er zorgen over de afloop van de handelsoorlog VS-China.

Het voorspellen van de toekomst is een hachelijke zaak. Maar toch kwamen er weer de lijstjes. Sommige suggereren grote precisie, maar dat komt door het optellen van de huren gedeeld door de schepen. Voor wat het waard is: handysizer $ 10.400 per dag, supramax $ 13.500, panamax $14.263 en capesizer $21.422.





Containervaart

Vorig jaar werd de Israëlische rederij ZIM toegelaten tot 2M (Maersk en MSC). Gedurende dit jaar zal de samenwerking worden uitgebreid, zodat ZIM meer gebruik kan maken van ruimte op de 2M-schepen.

Ook al is de containermarkt niet best, toch worden er nieuwe schepen besteld. De Chinese werven hebben intussen zoveel ervaring dat ze niet meer afhankelijk zijn van Chinese bestellingen, maar nu ook orders krijgen van niet-Chinese rederijen.

Drewry meldt dat de grote rederijen lijken terug te komen op het bestellen van megaschepen.

De leiders van de drie grote Japanse containerrederijen NYK, MOL en K Line noemden in hun nieuwjaarswensen hun zorgen over de containersector. Onder meer protectionisme, handelsconflicten en Brexit vormen volgens de rederijen een bedreiging voor de wereldhandel. Ook de invoering van de IMO-regels zijn volgens deze reders bedreigend voor de containervaart.

Het is niet erg waarschijnlijk dat de geschillen tussen de VS en China 1 maart zijn opgelost. Wel is de verwachting dat de wereldeconomie redelijk op peil zal blijven. Al is de capaciteit van de containervloot waarschijnlijk te groot om voor betere vrachttarieven te zorgen.





Tankvaart

Twee grote oliemaatschappijen, Chevron en Occidental, zeggen binnenkort nieuwe brandstof op de markt te brengen die tegemoet komt aan de IMO-eisen. Het nieuwe bedrijf Carbon Engineering zou over de technologie beschikken die brandstof beschikbaar maakt voor schepen. Het wordt spannend hoe na 1 januari 2020 de keuzes voor brandstof voor schepen zal uitpakken. Het is wel duidelijk dat brandstof met een laag zwavelgehalte duurder zal zijn dan de huidige brandstof. De keuze voor scrubbers vereist een nogal grote investering die voor 1 januari 2020 moet worden gedaan.

De Zuid-Koreaanse overheid is nog niet onder de indruk van klachten van onder meer Japan over verboden steun aan Koreaanse werven. De twee landen hebben intussen wel besloten de zaak serieus te bespreken.

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering bevestigde een order van vier VLCC’s, oplevering februari 2021.

Ook de tankerwereld verwacht dat oudere tankers gedurende 2019 naar de sloperijen zullen gaan, omdat voor oudere schepen de aanpassingen aan de IMO-regels te kostbaar zullen zijn. Een afname van de capaciteit van de tankervloot zou een verbetering van de huren en vrachten kunnen opleveren.

Het nieuwe jaar begon niet geweldig voor de zware-olietankers, maar lagere brandstofkosten verlicht de pijn wat.