KIEL 22 januari 2019, 17:12

Met het incident met de MSC Zoe in gedachten heeft de Wasserschutzpolizei in Kiel een grote controle gehouden op de sluis Kiel-Holtenau. In de nacht van maandag op dinsdag 22 januari werden 13 schepen gecontroleerd.

De politiebeambten bekeken vooral of de lading goed gesjord was en of er volgens de regels werd omgegaan met gevaarlijke goederen. Verder werden er 46 bemanningsleden aan een alcoholcontrole onderworpen. Niemand bleek te veel te hebben gedronken. Op het gebied van milieu en veiligheid werden slechts kleine overtredingen vastgesteld die ter plaatse konden worden verholpen, zegt de Wasserschutzpolizei. ( BO