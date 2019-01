Schuttevaer Premium Vastgelopen tanker bij Cuxhaven met vereende krachten losgetornd Facebook

Twitter

Email CUXHAVEN 22 januari 2019, 10:06

De chemicaliëntanker Oriental Nadeshiko, die aan het begin van de nacht van 21 januari in de buurt van Cuxhaven aan de grond was gelopen, is kort na het middaguur losgetornd. Bij opkomend water bevrijdden vier sleepboten en het multipurposevaartuig Neuwerk met een opgetelde paaltrekkracht van 282 ton het schip uit haar netelige positie.

De onder de vlag van Panama varende Oriental Nadeshiko (124 x 20 meter, 12480 DWT) was aan het einde van de avond vanuit Bützfleth vertrokken naar Tarragona in Spanje toen het in de Elbemonding vastliep. De autoriteiten sloegen groot alarm omdat uit de ladinggegevens bleek dat er meerdere stoffen van gevaarklasse 3 aan boord waren, waaronder een partij van 7500 ton ethylendichloride.





Inspectie vanuit de lucht tijdens een routinevlucht van een olieinspectievliegtuig wees uit dat er geen lading lekte. Het schip is na de geslaagde tornpoging naar Cuxhaven versleept. Naar de oorzaak van de gronding wordt nog onderzoek gedaan. ( BO