KOPENHAGEN 20 januari 2019, 10:47

De rederij Maersk is een pilot project gestart waarbij in een aantal Amerikaanse haven steekproeven worden genomen om te controleren of in de containers datgene zit dat op de vrachtbrieven staat en of de lading goed is gestouwd.

De havens waar dat gebeurt zijn Newark, Houston, Miami en New Orleans. Maersk neemt de kosten voor haar rekening zo lang alles in orde is. Worden goederen aangetroffen die niet conform de vrachtbrief zijn dan draaien de verschepers op voor de kosten, verhoogd met een boete.





Aanleiding zijn de containerbranden op schepen van de laatste tijd, inclusief de branden op de Maersk Honam waarbij vijf doden vielen, en die op de Maersk Kensington , beide in maart vorig jaar. Maersk is er al toe overgegaan geen containers met gevaarlijke goederen te stouwen direct naast personeelsverblijven, de brug, machinekamer en dergelijke.





Op dit moment wordt nog steeds geblust op het Hapag Lloyd schip Yantian Express voor de Canadese kust tussen Halifax en Nova Scotia.

Maersk heeft haar klanten van de maatregelen op de hoogte gesteld. ( WdN