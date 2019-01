Schuttevaer Premium Golf van Guinee steeds grotere hotspot piraterij Facebook

Het aantal gevallen van piraterij is in 2018, na enkele jaren van daling, met ruim 10% toegenomen. In 2017 werden 180 incidenten gemeld, in 2018 waren het er 201. Dat blijkt uit het jaarverslag van ICC International Maritime Bureau in Londen. De stijging is volledig toe te schrijven aan de piraterij voor de West-Afrikaanse kust. In Nigeria (van 33 naar 48), Ghana (1 naar 10) en Congo, (1 naar 6) was sprake van forse stijgingen. In de hele Golf van Guinee werden 87 incidenten gemeld.

Piraterij neemt met ruim 10% toe in 2018

In drie gevallen waren Nederlandse schepen bij een incident betrokken. Het ernstigste geval was dat van de ontvoering van elf bemanningsleden van de FWN Rapide van de Gronings rederij Forest Wave. Het schip werd op 21 april voor de kust van Nigeria overvallen. De bemanningsleden kwamen een maand later weer vrij.





Bij de andere incidenten kwam het niet tot een confrontatie aan boord. De BigRoll Beaufort, van de inmiddels opgeheven joint venture van BigLift en Rolldock, werd in Indonesië op 29 april ’s nachts wel ‘bezocht’, allerhande ruimten werden opengebroken maar uiteindelijk werd niets vermist. De sleepboot Coastal Vanguard van Acta Marine werd voor de Nigeriaanse kust vijf uur lang door piraten achtervolgd maar de slechte weersomstandigheden zorgden er uiteindelijk voor dat deze afdropen.





Nigeria en Indonesië

Nigeria en Indonesië waren vorig jaar de hotspots van piraterij. Er werden 48 incidenten gerapporteerd uit Nigeria en 36 uit Indonesië. Afrika was in totaal 87 keer betrokken, Zuid-Oost Azië in 60, samen 147 van het totaal van 201. Samen met de Filippijnen (10), Venezuela (11), Bangladesh (12) en Ghana (12) tekenen deze landen voor 69% van alle incidenten wereldwijd.





Het aantal bemanningsleden dat fysiek rechtstreeks werd geconfronteerd met piraten nam toe van 191 in 2017 tot 241 in 2018. Dat is overigens 50% van het aantal van 479 in 2014, een dieptepunt qua aantal gevallen en slachtoffers van piraterij. Er werden in dat jaar vier mensen gedood en raakte er 13 gewond. In 2018 vielen acht gewonden maar geen dodelijke slachtoffers; in 2017 waren dat er nog drie.





Bewapening en de wijze van aanvallen variëren ook erg. De Somalische piraten beschikken naast automatische wapens zelfs over granaatwerpers. Zij opereren ver uit de kust, soms vanaf een gekaapt vissersschip dat als moederschip wordt gebruikt voor de skiffs waarmee de aanvallen worden uitgevoerd. Meldingen zijn binnengekomen van tankers waarop werd geschoten op 315 en 340 mijl uit de Somalische kust





Het IMB meldt verder dat in het Somalisch gebied vissers hun netten en vangst regelmatig gewapenderhand verdedigen. Die incidenten zijn in het piraterij-overzicht niet meegenomen.





In West-Afrika zijn piraten veelal gewapend met (semi)autmatische wapens en opereren ze vanuit snelle rubberboten en speedboten. Aanvallen zijn gemeld tot 170 mijl uit de kust.





Ankerplaatsen

De daling van het aantal incidenten in Indonesië zet nog steeds door. In 2018 daalde het aantal gevallen van 43 naar 36, een derde van de 108 gerapporteerde gevallen in 2015. Oorzaak van de daling is het intensiever patrouilleren maar ook het instellen van tien geadviseerde ankerplaatsen in de archipel, ankerplaatsen die worden bewaakt door de Indonesische marine en kustwacht.





Hier vinden ook de kleinschaliger operaties plaats. In veel gevallen worden vissersschepen overvallen enkele, bemanningsleden ontvoerd en tegen losgeld weer vrijgelaten.





De hoogte van het losgeld blijft wereldwijd een zaak waar niet over wordt gesproken. Opvallend is verder dat na het grootste aantal gemelde incidenten in januari (27) een gestage daling intrad tot en met september (13). In oktober schoot de teller weer omhoog naar 22, gevolgd door 12 en 10 in november en december. Juni is verder een opvallende maand; toen werden niet meer dan vier gevallen gerapporteerd.