Schuttevaer Premium Desnoods zonder zeekaart naar New York Facebook

Twitter

Email Enkhuizen 19 januari 2019, 16:00

‘Waar is verd*** die kaart?!’ Ze waren een dag onderweg, de krijtrotsen van Dover kwamen in zicht, maar de zeekaart van het stuk tussen Dover en Land’s End was nergens te vinden. Alle kaarten van de route hadden ze gekocht, van havenplattegronden tot overzeilers, en nu bleek net de zeekaart van het drukste en gevaarlijkste stuk van de route verdwenen.

Ties van Os, oceaanzeiler en scheepsmakelaar (1957-2018)





Ties van Os en Schout Schouten, beiden midden 20, dachten dat ze zich goed hadden voorbereid voor de trans-Atlantische zeilrace van Rotterdam naar New York, die in 1982 van start ging. Ze wilden het beter doen dan de favoriet, de Prodent van schipper Dirk Nauta, met wie ze in 1979 de Specerijenrace van Jakarta naar Rotterdam hadden gezeild. Het schip, de bemanning, alles was met steun van de door Ties gevonden sponsor Samsonite tot in de puntjes geregeld. Maar nu ontbrak opeens die kaart.





Broekie

Dat Ties van Os een goede zeiler zou worden stond al vroeg vast. Als broekie zeilde hij al wedstrijden op de Nieuwkoopse Plassen, waar zijn ouders aan het water woonden. Hij werd tijdens zijn middelbare schooltijd instructeur bij zeilschool ‘de Bird’ in Heeg, waar hij kennismaakte met traditionele schepen. Zo kwam hij in Enkhuizen terecht, waar hij maatte en schipperde op de eerste klippertjes en tjalken van de chartervloot.

Maar Ties keek al snel verder dan het IJsselmeer. Hij ging naar Griekenland om het blauwe water dun te zeilen en meldde zich niet veel later met vele anderen aan bij Dirk Nauta, die een bemanning zocht voor de Prodent, waarmee hij Nedlloyd Specerijenrace zou gaan varen. Dirk voer steeds met een man of 10, 12 tochtjes van Lemmer naar Enkhuizen en keek dan wie er een beetje kon sturen, benul had van zeilen en goed met de rest kon omgaan. Ties werd geselecteerd; hij voldeed ruimschoots aan alle drie de criteria. De race werd helaas geen succes. In de tweede etappe verloren ze de mast. Maar het oceaanzeilen zou Ties niet meer loslaten.





Ongeloof

En nu zaten ze zonder kaart. Gelukkig was Ties niet voor één gat gevangen. Met behulp van de Reeds Almanak tekende hij op de achterkant van een overzeiler zelf een zeekaart van het Kanaal naar de Ierse Zee. Hij vroeg gegevens op bij collega’s en koopvaarders en hield een gegist bestek bij met behulp van een eens in de zoveel uur overkomende satelliet, die hem een ‘fix’ verschafte.

Op een gegeven moment zagen ze land, en zowaar een vuurtoren. Maar welke? Ties riep de Coastguard op. Die vroeg eerst naar positie en bestemming. ‘Our destiny is New York, but our position is unclear, due to the lack of a sea chart. The light house….’

‘I’m sorry, can you repeat that, sir? You have no chart and your destination is New York?’ De verbijstering bij de Engelse kustwacht was volledig, maar de zeilers kregen de informatie die ze wilden en dankzij Ties’ kundige improvisatie bereikten ze veilig de Ierse Zee en als derde de overkant. Op de terugweg werden ze zelfs eerste.





Reputatie

Zijn reputatie als zeezeiler was nu wel gevestigd en Pleun van der Lugt, die manager was van het Nederlandse Whitbread-team, trok Ties in 1985 aan als co-schipper en navigator voor het team van de Equity & Law, waarmee hij de Whitbread-race zou gaan varen. Dat bleek een voortreffelijke keus, want Ties kreeg de award voor de beste navigator. Uitgereikt door niemand minder dan de Princess of Wales, Lady Di in eigen persoon. Over deze Whitbread-race schreef Ties het boek ‘De eerste keer rond’, dat zowel wedstrijdverslag als een bijzonder leesbare handleiding in oceaannavigatie werd.





Varend erfgoed

Na de Whitbread vond Ties in Enkhuizen een bestendiger bron van inkomsten. Samen met Caspar Mooyman van charterkantoor Zeilvaart Enkhuizen zette hij zijn eerste stappen in de scheepsbemiddeling. Een paar jaar later begon hij voor zichzelf met Scheepsmakelaardij Enkhuizen . Met de verkoop van de Eendracht, het zeiltrainingsschip waar hij zelf nog als stuurman op had gevaren, vestigde hij zijn reputatie op het gebied internationale transacties, waarin hij tot een veelgevraagd expert zou uitgroeien.

Als scheepsmakelaar werd Ties een begrip, vooral in de markt van klassieke schepen. Al snel was hij evenveel nautisch consulent als makelaar. Hij was een vraagbaak en toeverlaat voor zijn klanten; je ving nooit bot bij hem voor een praatje en ondanks zijn drukke agenda maakte hij altijd een ontspannen indruk. Die kwaliteit kwam hem in veel functies van pas. Ties was bestuurslid, directeur en adviseur van zo ongeveer elke scheepsmakelaarsorganisatie in Nederland, redacteur van het tijdschrift Zeilen en voorzitter van de Enkhuizer zeilvereniging ‘Almere’.





Tekenend

Als zeiler en makelaar had hij veel te maken met de charterbranche, waar de emoties hoog kunnen oplaaien, met de bijbehorende scherpe meningen. Ook Ties had uitgesproken opvattingen, maar als hij op een bijeenkomst of symposium iets zei, was dat altijd gebaseerd op ervaring en feitenkennis die door niemand kon worden gelogenstraft. Zijn gezag in die kringen was dan ook groot. Hij bezocht regelmatig symposia en vergaderingen, puur uit betrokkenheid bij de branche.

Die betrokkenheid bleek ook toen hij ongevraagd de alarmklok sloeg in de varende erfgoedwereld over het grote aantal historische schepen dat naar het buitenland werd verkocht. Als makelaar had hij daar profijt van, maar als bevlogen liefhebber ging hem dat genoeg aan het hart om aan te dringen op een erfgoedbeleid dat er paal en perk aan stelde.

Het tekent hem als de consciëntieuze vakman die hij was: een prima oog voor de markt, maar evengoed voor de waarde van behoud. Zijn eigen behoud bleek echter niet zo bestendig als gehoopt. Ties van Os kreeg op 23 december een fatale hersenbloeding na een ongelukkige val tijdens het skiën in Oostenrijk met zijn zoon Thijs. Hij werd 61 jaar.