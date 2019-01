Schuttevaer Premium Port State Control: BigLift Tracer dikke week vast in Britse haven Facebook

Amsterdam [update] 20 januari 2019, 13:00

Tijdens controles in het kader van de Port State Control zijn in december meerdere schepen in Britse havens tijdelijk stilgelegd omdat ze niet voldeden aan de internationale veiligheidsvoorschriften. Eén ervan was het Nederlandse zwareladingschip Big Lift Tracer (100 x 20 meter, 6714 GT).

Port State Control constateert overtreding veiligheidsvoorschriften

Administratie niet op orde

Uit een overzicht van het Britse Maritime and Coastguard Agency (MCA) blijkt dat het schip op 12 december in een Britse haven werd gecontroleerd. Het schip lag daarna ruim een week verplicht stil om de gebreken te verhelpen.

Tijdens de controle aan boord van de BigLift Tracer hadden de inspecteurs van de MCA op twaalf punten aanmerkingen. Twee daarvan gaven genoeg aanleiding om het schip stil te leggen. Het ging om onveiligheid van branddeuren en foutieve of incomplete documenten ('not as required') in het kader van het International Safety Management (ISM)

Verder constateerden de inspecteurs onder meer problemen met de loodsladder ('unsafe'), de plaatsing van de reddingboeien, schade aan het onderwaterschip, afgesloten vluchtwegen, niet afgeschermde gevaren in de machinekamer en de veiligheid in het algemeen. Al deze zaken tezamen hadden tot gevolg dat volgens de inspecteurs het ISM-systeem aan boord niet in orde was. Op 20 december mocht het schip haar reis vervolgen.

Goede reputatie

Marco van Rijsinge is de ISM-manager bij Spliethoff, de rederij die de BigLift-schepen exploiteert. Hij zegt dat de controle plaatshad in Newcastle. 'Een voorval als dit is ons de afgelopen jaren nooit overkomen’, zegt hij. 'We hebben overal een goede performance op veiligheidsgebied, bijvoorbeeld bij Paris MoU in Europa en met de US Coastguard. Dat blijkt ook uit onze database met meer dan 5000 Port State Controls.'

Van Rijsinge vermoedt dat de inspecteurs het schip extra stevig hebben gecontroleerd omdat het onder Nederlandse vlag vaart. Mogelijk is er een link met een eerdere discussie over ontluchtingskappen, zegt hij. 'Natuurlijk hebben we een aantal zaken moeten aanpassen. Maar dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt omdat de inspecteurs pas na negen dagen terugkwamen.' Of het schip door de controle vertraging heeft opgelopen kon hij zo niet zeggen.





Schip te vies

De BigLift Tracer was niet het enige schip dat een vaarverbod kreeg. In december waren er nog zeven schepen die in een Britse haven niet mochten verlaten voordat onvolkomenheden waren verholpen. Vier daarvan lagen al op 1 december vast. Een reder die het erg bont maakte was het Turkse Oras Shipping . De MCA-controleurs constateerden op de Frezya S (120 x 17 meter, 5029 GT) van deze rederij 27 gebreken waarvan er acht individueel al aanleiding waren om het aan de ketting te leggen.

Volgens de inspecteurs was het onder Panamese vlag varende schip te vies, was de temperatuur in de koelkasten en vrieskisten te hoog, misten er zeekaarten en was de elektriciteit onveilig. Bovendien was er te weinig eten aan boord. Om die redenen en nog een waslijst aan andere zaken werd de Frezya S op 19 november stilgelegd in de haven van Southampton. Op 31 december waren de problemen kennelijk nog niet verholpen en lag het schip nog steeds in detentie.





Waslijst

Ook drie Russische schepen liggen of lagen vast, twee zelfs al velen weken, in respectievelijk Falmouth, Newport en Immingham. Bij de bulkcarrier Kuzma Minin (180 x 23 meter, 16.257 gt) hadden de ambtenaren van de MCA aanmerkingen op onder meer het gebrek aan onderhoud en bleken keuringen verlopen. Op de Darina (99 x 14 meter, 3170 gt) waren de persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandbestrijding niet goed onderhouden en was er onvoldoende getraind. In Immingham ligt de kleine Russische productentanker Fecoil Polaris (87 x 12 meter, 1814 gt) zelfs al ruim een half jaar vast. De rederij en de bemanning hebben kennelijk nog geen kans gezien de waslijst van 27 klachten af te werken.





Opvallend is dat niet alleen schepen van goedkope vlaggenstaten het minder nauw nemen met de regels. In Grimsby werd op 12 december het onder Noorse vlag varende salvage ship Vikingfjord aangehouden, onder meer omdat de MF/HF-radio niet werkte en de vaarpapieren van de kapitein of een van de officieren waren verlopen. Ook was er te weinig bemanning aan boord en vonden de inspecteurs de machinekamer erg vies, te vies zelfs.

