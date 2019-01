Schuttevaer Premium Zware Kees: Wijnfraude Facebook

Om half zeven in de ochtend, de dag is nog maar een kleuterleeftijd oud, beklim ik de trap naar de brug. Routinematig druk ik een alarmpje af. (Berichtje binnengekomen via de Navtex: waarom moet ik weten dat er 300 mijl zuidelijker een boeitje is weggespoeld…?) Daarna gooi ik mijn agenda op het bureau, zet koffie en schakel de dekverlichting uit.

Buiten blijkt het aangenaam fris te zijn, de lucht nagenoeg onbewolkt. Diep adem ik de koele lucht in en bedenk dat ik toch maar een prachtig beroep heb. Een beetje administreren (op de brug) met uitzicht op de Tafelberg! Jawel, gisteren aangekomen in Kaapstad. Ik stel me zo voor dat een ochtend op een kantoor aan de wal anders verloopt. Het uitzicht steeds hetzelfde, de collega’s ook. Buiten blijkt het aangenaam fris te zijn, de lucht nagenoeg onbewolkt. Diep adem ik de koele lucht in en bedenk dat ik toch maar een prachtig beroep heb. Een beetje administreren (op de brug) met uitzicht op de Tafelberg! Jawel, gisteren aangekomen in Kaapstad. Ik stel me zo voor dat een ochtend op een kantoor aan de wal anders verloopt. Het uitzicht steeds hetzelfde, de collega’s ook.

Maar het is niet allemaal zonneschijn vandaag. Want door, laten we zeggen, onvoorziene omstandigheden, liggen we in plaats van alleen snel bunkeren in Cape Town, zeker tot na het weekend binnen. Ik zeg met nadruk ‘onvoorziene omstandigheden’ omdat je dezer dagen niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Wanneer ik uitleg zou geven over het hoe en waarom, zou zomaar maandagochtend de telefoon kunnen gaan en iemand mij verontwaardigd betichten van het verspreiden van gevoelige informatie. Want tegenwoordig weet je niet meer wat ‘gevoelige bedrijfsinformatie’ is en wat gewoon een leuk weetje voor het thuisfront.

Afijn, we liggen dus het weekend binnen én er wordt niet gewerkt. Nadat dit duidelijk werd schoot het direct door ons heen: shit, geen bier of wijn voor het weekend!

Want volgens een wet, opgesteld in de tijd dat schepen nog zeilen voerden, mogen officieren slechts acht flesjes bier per persoon in de hut hebben. De matrozen helemaal niets! En die acht biertjes waren natuurlijk vrijdagavond al geconsumeerd. De scheepshandelaar heeft wel vandaag mijn bestelling gebracht en daarom staan er in de gang nu 60 dozen bier te lonken, waar we niet aan mogen komen.

Ook een doos wijn. Goede raad is duur. Wil ik een wijntje vanavond, dan moet er iets worden verzonnen. Gelukkig zijn zeelui creatief. En terwijl de bemanning de wal op gaat om een biertje te kopen, bekijk ik de doos wijn. Die blijkt gemakkelijk open te maken aan de onderkant. Eén flesje eruit. Toevallig heb ik nog een lege wijnfles. Vul die met water, een beetje rode siroop erbij voor de kleur, kurk erop en het rode plastic hoesje voorzichtig over de hals schuiven. Fles in de doos, doos dichtlijmen. Zo, ik heb een wijntje zaterdagavond.

Zal mij benieuwen wie er belt, maandagochtend, nadat dit stukje is verstuurd.