De onder Panamese vlag varende bulkcarrier SSI Pride is in Brake betrapt op het gebruik van zware zwavelhoudende stookolie. De 40-jarige Turkse kapitein voerde aan dat hij niet genoeg zwavelarme brandstof aan boord had en dus geen andere keus had. Als reden voor het tekort voerde hij aan dat hij dagen buitengaats had moeten wachten.

1 / 1 De SSI Pride aan de kade op de Weser in Brake. (Foto Wasserschutzpolizei) De SSI Pride aan de kade op de Weser in Brake. (Foto Wasserschutzpolizei)

De SSI Pride was 22 december met 45.000 ton lading vanuit Varna in Bulgarije op weg gegaan naar Brake. Volgens de oorspronkelijke reisplanning had het schip daar 7 januari moeten aankomen. Nog voor het binnenvaren van het Sulfur Emission Control Area (SECA) voor de Noordzee kreeg de kapitein te horen dat hij pas een dikke week later, op 16 januari, in de haven terecht kon. Hem werd meegedeeld dat hij op de diepwaterrede ten anker moest gaan.





Slecht weer

Dat deed hij, maar toen de weersomstandigheden in de Duitse Bocht slechter werden besloot de kapitein het anker te hieuwen en te gaan varen. Hij was tijdens de reis, wanneer is onduidelijk, overgeschakeld op niet-toegestane stookolie in plaats van zwavelarme brandstof die op de Noordzee verplicht is. Nadat het schip in Brake had vastgemaakt namen ambtenaren van de Wasserschutzpolizei brandstofmonsters in de machinekamer. Die werden ter plaatse door een expert geanalyseerd. De uitkomst bevestigde het vermoeden van het gebruik van foute brandstof. Het resultaat werd nog eens extra gecontroleerd tijdens een tweede test in een lab in Bremerhaven, met dezelfde uitkomst.





Vervuiling

Verder onderzoek aan boord wees uit dat het schip meerdere dagen op zwavelhoudende stookolie had gevaren en gedurende die tijd een aanzienlijke hoeveelheid brandstof had verstookt. Het feit levert behalve een schending van de Marpol-voorschriften ook een strafbaar feit op vanwege luchtvervuiling. Na overleg met de officier van justitie kreeg de kapitein een zekerheidsstelling van 30.000 euro opgelegd, dit in afwachting van een definitieve boete in het kader van de winst-ontneming. ( BO