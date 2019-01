De Deense rederij Maersk staat op het punt een deel van de eind 2017 aangekochte vloot van Hamburg Süd te verkopen. Daarbij gaat het om de bulker- en tankerdivisies.

Toen Maersk eind 2017 rederij Hamburg Süd voor 3,7 miljard euro overnam van de familie Oetker, waren die divisies ‘part of the deal’.

In totaal ging het bij de overname om 105 schepen waarmee de Maersk-vloot op 773 schepen met een totaal tonnage van 4,1 miljoen kwam. Maersk was uiteraard het meest geïnteresseerd in de containerschepen. Het begon, in alle stilte, direct naar een koper te zoeken voor de voor haar oninteressante delen van het bedrijf. Volgens doorgaans welingelichte kringen, waaronder Lloyd’s List zou nu een koper gevonden zijn en zeer binnenkort een officiële verklaring volgen. Het zou in totaal gaan om circa 50 schepen die weliswaar in de kleuren van Hamburg Süd varen, door Maersk worden gemanaged, maar geen eigendom waren van Hamburg Süd op het moment van de overname. ( WdN