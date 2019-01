Schuttevaer Premium Scheepseigenaar betaalt miljoenenboete voor ‘beachen’ HMS Laurence Facebook

Scheepseigenaar HMSB II BV betaalt een transactie van 780.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval naar India. Daarnaast treft het Openbaar Ministerie een schikking met HMSB II BV voor een bedrag van ongeveer 2.200.000 euro; het bedrag dat de reder volgens het Openbaar Ministerie met de overbrenging zou hebben verdiend.

OM: reder heeft spijt en betaalt maximale boete

Uit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de eigenaar, Holland Maas Scheepvaart Beheer II BV, in 2013 een schip genaamd HMS Laurence, heeft overgebracht naar India in strijd met de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). Volgens het Openbaar Ministerie dient het schip als (gevaarlijk) afval te worden aangemerkt.

Voor de overbrenging van afval vanuit de Europese Unie geeft de EVOA regels. Die regels houden onder meer in dat gevaarlijk afval niet mag worden vervoerd naar landen zoals India, waarop het OESO-besluit niet van toepassing is. De overheid ziet toe op naleving van de EVOA.

Maatschappelijk verantwoordelijk

De directie van Holland Maas Scheepvaart Beheer is volgens het OM een voorstander van duurzaam en milieubewust handelen en realiseert zich dat het laten stranden van een schip op de kust van India teneinde het daar te laten slopen daar niet in past. Zij wil blijk geven maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Om die reden heeft zij aangegeven niet alleen maatregelen te treffen om te voorkomen dat in de toekomst wordt gehandeld in strijd met de EVOA, maar heeft zij tevens aangeboden de maximale boete te betalen en de volledige verkoopopbrengst van het schip over te dragen aan het Openbaar Ministerie.

Passende afdoening

‘Duurzaam en milieubewust handelen moet wereldwijd de norm worden’, aldus het OM. Met het gedane aanbod ter afhandeling van de strafzaak aan het Openbaar Ministerie heeft HMSB II willen tonen deze norm te onderschrijven. Het Openbaar Ministerie ziet dit aanbod als een passende afdoening van de zaak en heeft om die reden het aanbod aanvaard.

Het strafrechtelijk onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd dat individuele personen een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De kapitein die het schip destijds op het strand van Alang heeft gevaren is tuchtrechtelijk gestraft . Hij werd voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.