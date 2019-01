De CO2-uitstoot van zeeschepen op de Westerschelde kan worden verminderd als deze gebruik maken van het getij. Met de stroom meevaren levert een flinke brandstofbesparing op.

Met die suggestie komt ingenieur Sebastiaan Keijmel van de Technische Universiteit Delft na berichten van Omroep Zeeland dat de zeevaart in Zeeland verantwoordelijk is voor méér dan de helft van de CO2-uitstoot door zeeschepen in Nederland.

De snelheid van de stroom drukt Keijmel uit in kilometer per uur. ‘Als je vijf kilometer per stroom mee hebt, hoef je die snelheid niet meer in je brandstof te steken. Dat kan een besparing opleveren van ik schat 10 tot 20% als het gaat om CO2-uitstoot.’

De eb- en vloedstroom benutten bij op- en afvaart van de Schelde, vergt van de Antwerpse haven en de rederijen wel een andere planning. Het betekent dat de rederijen, die al rekening moeten houden met tal van economische, commerciële en logistieke factoren, ook nog het getijdenboekje bij de hand moeten hebben. ‘Dat is een kwestie van omdenken’, zegt Keijmel. Hij ziet wel een risico in het vóórstrooms varen, namelijk dat de schepen minder goed bestuurbaar zijn. Hij zou dan ook een uitzondering willen maken voor schepen met gevaarlijke lading, die dan nog wel tegenstrooms de Schelde op en af zouden mogen varen.

Volgens berekeningen van Omroep Zeeland stoot de zeevaart jaarlijks zo’n 894 miljoen kilo broeikasgas uit in de Zeeuwse lucht en in de rest van Nederland ‘maar’ 746 miljoen kilo.