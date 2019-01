Het containerschip Yantian Express (7510 teu) waarop 3 januari op een kleine 1000 mijl uit de oostkust van Canada ter hoogte van Nova Scotia brand uitbrak in een container, is smeulend en wel onderweg naar Halifax.

Het containerschip wordt gesleept door de Smit Nicobar en de Maersk Mobiliser. Dinsdag 15 januari voegde zich een derde sleper bij het konvooi, de Union Souvereign, eveneens van Smit, die er vanuit Rotterdam heen voer. De Smit Nicobar kwam van St. John in Canada. De sleepklus zal naar verwachting nog enkele weken duren.

‘Inmiddels is het vuur onder controle en ingedamd’, zegt woorvoerder Tim Seifert van Hapag Lloyd, ‘maar men heeft nog niet kunnen controleren of alle vuurhaarden zijn gedoofd. Zoals de situatie nu is, kunnen nog niet alle containers worden bereikt en kunnen we dus ook niet zeggen hoeveel containers bij de brand zijn betrokken. Nee, ook niet ongeveer hoeveel.’