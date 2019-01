Schuttevaer Premium Containerberging MSC Zoe duurt nog zeker twee maanden Facebook

DEN HAAG 15 januari 2019, 17:26

De berging van overboord geslagen containers en lading van de MSC Zoe neemt nog tenminste twee maanden in beslag. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag 15 januari in haar rapportage aan de Tweede Kamer. Die besloot dinsdag vrijwel unaniem tot een spoeddebat.

Volgens de laatste opgave van rederij Mediterranean Shipping Company (MSC) zijn in totaal 291 containers overboord geslagen van de Zoe, 21 meer dan er kort na de ramp in de nieuwjaarsnacht werden geteld. In Nederland zijn 17 containers aangespoeld en geborgen en in de Duitse wateren is 1 container geborgen.





Ongeveer 220 containers zijn aangetroffen op de bodem van de zee in en langs de vaarroute boven de Waddeneilanden. Het totaal aantal gelokaliseerde en/of geborgen containers komt daarmee op 238. Het eerste bergingsschip is inmiddels ter plekke, maar kon vanwege de stormachtige omstandigheden nog niet starten met de werkzaamheden. Rijkswaterstaat houdt de actuele stand van zaken bij op de website.

De Leeuwarder Courant meldt dat de MSC Zoe zo goed als opgeruimd is en eerdaags koers zet naar Gdansk. ( DvdM