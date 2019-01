Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Vertrouwen in economie neemt af Facebook

Papendrecht 16 januari 2019, 10:00

De Chinese rederij Jinhui Shipping verkocht het afgelopen jaar al enkele oudere supramaxen en verkocht vorige week een 17 jaar oude supramax aan Poseidon Global Shipping in Singapore voor $ 6 miljoen. Volgens deskundigen was dit een opmerkelijk lage opbrengst, vergelijkbare schepen zouden rond $ 9 miljoen waard zijn. De Chinese reder gaf als reden de onzekere markt en de voorkeur voor liquide middelen.

Het vertrouwen in verdere groei van de wereldeconomie neemt snel af. Vooral de Chinese daling van de economie baart zorgen, al zou die ook snel kunnen verbeteren als het conflict met de Verenigde Staten wordt opgelost. Maar veel rederijen aarzelen nu om bestellingen bij scheepswerven te plaatsen. In belangrijke industrielanden zoals Duitsland lijkt de groei er al uit te zijn. Het vertrouwen in verdere groei van de wereldeconomie neemt snel af. Vooral de Chinese daling van de economie baart zorgen, al zou die ook snel kunnen verbeteren als het conflict met de Verenigde Staten wordt opgelost. Maar veel rederijen aarzelen nu om bestellingen bij scheepswerven te plaatsen. In belangrijke industrielanden zoals Duitsland lijkt de groei er al uit te zijn.

De feestdagen zijn teneinde en de droge-ladingschepen begonnen het nieuwe jaar niet geweldig. Voor de capesizers lagen de huren rond $ 17.000 per dag. Ook voor de panamaxen begon het nieuwe jaar met magere huren. Voor reizen op de Atlantische routes lagen de huren rond $ 13.000 per dag, voor reizen vanaf Azië rond $ 15.000 per dag. Ook de huren voor de supramaxen stonden onder druk. Voor reizen vanaf Europa lag de huur rond $ 9000 per dag, in het Verre Oosten waren de huren nog wat lager.





Containervaart

Tijdens het bunkeren van de Maersk Gateshead (4318 teu) in de haven van Hongkong ontstond een olievervuiling. De oorzaak was nog onduidelijk, de schoonmaakoperatie kwam snel op gang. Op de Yantian Express (7510 teu) van Hapag Lloyd brak brand uit op de Atlantische Oceaan. De bemanning is in veiligheid. De brandbestrijding werd bemoeilijkt door slecht weer. De Smit Nicobar assisteerde bij het blussen.

Ondanks de wederzijdse verhogingen van de invoerrechten door de VS en China, ging er vorig jaar een recordhoeveelheid van 21,6 miljoen containers naar de VS. Er geldt nu tussen de twee landen een wapenstilstand tot 1 maart, maar er is twijfel of er dan een werkzame overeenkomst zal zijn. Tot nu toe heeft China duidelijk meer last van het conflict dan de VS. Zolang dat het geval is zal de Amerikaanse president weinig zin hebben concessies te doen.

De grote lijnoperators Maersk, Mediterranean Shipping en CMA CGM hebben al ‘zwavelopslagen’ ingevoerd, terwijl de IMO-bepalingen pas 1 maart 2020 gaan gelden. Afladers beschouwen de opslag als een ordinaire verhoging van de vrachten. De lijnoperators voerden aan ‘dat de afladers dan alvast kunnen wennen aan de nieuwe situatie in 2020’. Volgens de Shanghai Containerised Freigt Index stegen met ingang van 2019 de vrachttarieven Azië-Noord-Europa met ruim 14% tot $ 996 per teu en Azië-Middellandse Zee met bijna 19% tot $ 997 per teu.





Tankvaart

De Japanse rederij MOL Chemical Tankers nam Nordic Tankers over, waardoor de vloot groeide tot 75 chemicaliëntankers met een draagvermogen van 19.000 tot 37.000 dwt.

De markt voor de zware-olietankers verslechterde. Enerzijds door vermindering van de productie in de Opec-landen en Rusland en door het aantal nieuwe tankers dat in de vaart komt. In het eerste kwartaal van 2019 zijn dat er zeker 18, waarvan alleen al 10 in januari. De inkomsten staan ook onder druk door het toenemende aantal pijpleidingen.

Voor de VLCC’s daalden de huren van rond $ 25.200 per dag naar rond $ 17.800 en een verdere daling is waarschijnlijk. Ook voor de aframaxen en suezmaxen daalden de inkomsten. China verlaagde de invoer van ruwe olie fors. De prijs voor ruwe olie stijgt inmiddels wel weer, van $ 50 per vat rond de kerstdagen tot inmiddels boven de $ 60, maar dat is voor een aantal olieproducerende landen nog niet hoog genoeg.