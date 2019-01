De rederij van het Tunesische RoRo-schip Ulyssse heeft twee officieren ontslagen die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanvaring met het Cypriotische containerschip CSL Virginia. Het schip boorde zich 7 oktober vorig jaar voor de kust van Corsica midscheeps in de zij van de geankerde Virginia. Bij de aanvaring kwam 520 kuub brandstof in de Middellandse Zee terecht.

De directeur scheepvaartverkeer van het Tunesische ministerie van Handel, Youssef Ben Romdhane, presenteerde onlangs een rapport van een gezamenlijke Tunesisch, Franse en Cypriotische onderzoekscommissie. Daaruit blijkt dat het ongeval te wijten is aan grote menselijke fouten op beide schepen. De aanvaring gebeurde terwijl de kapitein van de Ulysse in een privé telefoongesprek was verwikkeld. Hij zat alleen op de brug en had voor het telefoontje zijn post bij de radarschermen verlaten. Ook de bemanning van de CSL Virginia wordt door de gezamenlijke commissie verantwoordelijk gehouden voor het ongeval. Het schip had het anker laten vallen in een drukke scheepvaartroute. Bij het naderen van de Ulysse had de bemanning geen acht geslagen op het radaralarm vlak voordat de aanvaring gebeurde. Het kostte meerdere dagen om de twee schepen uit elkaar te halen.





Verzekeraar

Ben Romdhane maakte verder bekend dat beide schepen bij dezelfde verzekeraar zijn verzekerd. De schatting is dat de schade aan de schepen meer dan 13 miljoen euro bedraagt. Daar komen de opruimkosten van de olievervuiling met een geschatte 10 miljoen euro nog eens bovenop. Of er op de CSL Virginia ook ontslagen zijn gevallen is niet duidelijk. Het rapport zegt dat de bemanning onder druk van de eigenaar ten anker was gegaan. (BO)