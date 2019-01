Schuttevaer Premium Ook OVV doet onderzoek naar MSC Zoe Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 11 januari 2019, 16:00

Behalve het eerder aangekondigde strafrechtelijk onderzoek, gaat nu ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek doen naar het overboord slaan van de 281 containers aan boord van de MSC Zoe. De Nederlandse regering wil zich hard maken voor strengere veiligheidsmaatregelen.

1 / 1 Op een foto die gepubliceerd is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is te zien dat veel containers onderaan de stapels volkomen geplet zijn. (Foto OVV) Op een foto die gepubliceerd is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is te zien dat veel containers onderaan de stapels volkomen geplet zijn. (Foto OVV)

De OVV heeft daartoe besloten na een bezoek aan het schip in Bremerhaven. De Nederlandse onderzoekers werken samen met collega's uit Panama, de vlaggenstaat van het schip. De OVV richt zich met name op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Nederlandse Waddengebied en de vaarroute van het schip. De onderzoekers uit Panama richten zich op de oorzaak van het ongeval en de situatie aan boord.

Minister Cora van Nieuwenhuizen opperde donderdagavond 10 januari in het televisieprogramma Jinek de mogelijkheid containers voortaan te voorzien van een zendertje om ze permanent en ook onder water te kunnen lokaliseren. Ze wil hier internationale afspraken over maken. Ook wil ze dat wordt onderzocht of dergelijke schepen wel via de relatief ondiepe route boven de Waddeneilanden moeten blijven varen.





Bergingsoperatie

Intussen is de grote operatie om de afgezonken containers te bergen begonnen. Rijkswaterstaat meldt dat rederij MSC twee grote bergingsschepen en een kleinere inzet. Het zijn het multi purpose offshore vessel Atlantic Tonjer, het Noorse offshore supply vessel Geosund en de omgebouwde viskotter Friendship van Friendship Offshore op Terschelling. In het gebied zijn verder nog steeds de Rijkswaterstaatschepen Arca en Zirfaea met sonar op zoek naar vermiste containers. De bergers die de containers in opdracht van MSC zoeken doen dat aan de hand van de sonarpeilingen van Rijkswaterstaat, dat ook de coördinatie over de operatie heeft. 'De samenwerking is prima,' zegt woordvoerder Edwin de Feijter van de dienst Zee en Delta.





In de vaargeul

Eerst wordt de Eemsgeul weer volledig beschikbaar gemaakt voor de scheepvaart. Daar ligt een container zeer hinderlijk in de vaargeul, zegt de Feijter. Daarna wordt begonnen met bergen in de vaargeul boven de Waddeneilanden. De Atlantic Tonjer vertrekt waarschijnlijk vandaag nog uit IJmuiden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de Geosund dit weekend aansluiten. Het schip ligt nu nog in Esbjerg. De bergers maken zoveel mogelijk gebruik van onderwatercamera’s. Hiernaast blijven schepen met sonarinstallaties van Rijkswaterstaat en de bergingsmaatschappij zoeken naar de containers die nog niet zijn gevonden.

Tot nu toe zijn zeven containers geborgen. De berging van de containers is lastig, onder meer omdat een deel op de zeebodem van de drukbevaren vaargeul ligt, zegt Rijkswaterstaat.





Weersafhankelijk

De Kustwacht blijft intussen inspectievluchten uitvoeren om afval en containers te lokaliseren. Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond is afhankelijk van het weer, de scheepvaartintensiteit, het zicht onder water, getijde en ligging van de containers.

Ook het Duitse Havariekommando is opnieuw aan het zoeken na een stop vanwege slecht weer. Op de Noordzee wordt gezocht met het oliebestrijdingsvaartuig Neuwerk uit Cuxhaven en het research en survey vessel Atair uit Hamburg. Het surveyschip Paapsand van de WSA in Emden zoekt in het Eemsgebied. De tonnenlegger Gustav Meyer, ook uit Emden verzamelt de rommel die in het water drijft. (BO)