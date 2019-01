Dit is ook het eerste waar ik aan dacht. Het lijkt me niet dat er een fout gemaakt is met sjorren want dan waren er niet meerdere stapels omgevallen. Ik vraag me af hoe groot het MG was, maw hoe groot de stabiliteit was. Waarschijnlijk aan de hoge kant, en mede door de grote breedte krijg je dan een zogn 'wreed schip', wat bij dwarsscheepse zeegang erg snel slingert. Windkracht 8-9 is voor zo'n groot schip absoluut geen extreme weersomstandigheid, maar door de korte golflengte op de Noordzee kan er wellicht een soort parametrisch slingeren optreden. Een snel slingerend schip geeft grote versnellingskrachten op het schip en uiteraard ook op de lading. Hoe hoger op het schip hoe groter die krachten zijn. Goed mogelijk dat daardoor de onderste containers aan dek in elkaar gedrukt zijn, waarna hele stapels onstabiel werden en omvielen.