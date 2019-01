Schuttevaer Premium Extra ferry’s in geval van no-deal Brexit Facebook

LONDEN 3 januari 2019, 09:14

De Britse regering heeft met drie ferry-rederijen voor in totaal bijna 120 miljoen euro contracten afgesloten voor het charteren van extra RoRo-overtochten in geval van een no-deal Brexit. Dit omdat bij een Brexit zonder overeenstemming tussen Groot-Brittannië en Europa, de douane-afhandeling voor vertragingen in havens gaat zorgen.