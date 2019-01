Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Koreanen bestellen in China Facebook

Twitter

Email Papendrecht 2 januari 2019, 16:00

Drie Zuid-Koreaanse rederijen, Polaris Shipping, H Line Shipping en Pan Ocean, hebben 11 zogenoemde newcastlemaxen besteld bij New Times Shipbuilding in China. Het zijn droge-bulkschepen van meer dan 200.000 dwt. De oplevering is in de periode 2020-2021, de bouwprijs ligt rond $ 54 miljoen per schip. Het is niet gebruikelijk dat Zuid-Koreaanse rederijen schepen in het buitenland bestellen, wellicht was de prijs voor Koreaanse werven te laag.