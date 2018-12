Schuttevaer Premium Strandingen worden zeldzaam Facebook

Twitter

Email Den Helder 28 december 2018, 08:00

Het komt steeds minder voor dat schepen op onze kust stranden. Gebeurt dit wel dan trekt dit meteen de aandacht van de menigte en de media. Doordat de belangrijkste scheepvaartroutes tegenwoordig verder uit de kust liggen en dankzij modernere navigatie- en communicatieapparatuur is de kans op stranden flink afgenomen.

Tien scheepsrampen voor de Nederlandse kust in herinnering

Door Paul Schaap

Maar ook de kustwachtslepers, die al bij het aanwakkeren van de wind een strategische positie op zee innemen, werken hieraan mee. Zij kunnen snel hulp bieden en eventuele strandingen en aanvaringen met offshore-installaties of windturbines voorkomen. En dreigt alsnog een schip te stranden, dan zijn reddingboten en SAR-helikopters veelal snel ter plaatse om de betrokken bemanning te evacueren. De inzet van wipperploegen komt zelden meer voor. Strandingen blijven echter toch tot ieders verbeelding spreken. Om ieders geheugen even op te frissen, dook Paul Schaap in zijn archief.