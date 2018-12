Schuttevaer Premium Migrantenschepen opnieuw actief voor de kust van Libië Facebook

Twitter

Email VALETTA 26 december 2018, 15:06

Voor de kust van Libië zijn de laatste dagen opnieuw migrantenhulpschepen actief, dit ondanks de tegenwerking van de autoriteiten van Italië en Malta. Het Duitse Sea-Watch meldt dat het vanaf vrijdag (21 december) binnen 24 uur 33 mensen van de verdrinkingsdood heeft gered.

Onder de drenkelingen zijn meerdere kinderen, zegt Sea-Watch. De migranten hebben aan boord medische verzorging gekregen. Het schip vaart nu doelloos op de Middellandse Zee omdat Sea-Watch voorlopig van geen enkel Europees land, waaronder Italië en Malta, toestemming krijgt om een haven binnen te varen.





Nederlandse vlag

De reddingsactie gebeurde met de Sea-Watch 3 , het voormalige offshore supply vessel VOS Southwind (IMO 7302225). Bijzonderheid: dit schip vaart onder Nederlandse vlag met als thuishaven Amsterdam. Het schip was volgens de gegevens van Marinetraffic op 15 december uit Gibraltar vertrokken voor wat genoemd werd een SAR-missie.





De Sea-Watch 3 werd eerder dit jaar vier maanden aan de kant gehouden door de autoriteiten van Malta. Dat gebeurde toen het schip de haven van Valetta was binnengelopen. Malta wilde onderzoek doen naar mogelijke illegale activiteiten. In oktober mocht het schip de haven verlaten.





311 mensen

Ook een tweede hulpschip heeft onlangs migranten uit het koude water van de Middellandse Zee gered. Het gaat hier om de onder Spaanse vlag varende Open Arms (IMO 7325887), de voormalige Spaanse sleepboot Ibaizabal Tres, van de Spaans/Catelaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms uit Barcelona. De bemanning nam in een weekend 311 mensen aan boord.





Een twee dagen oude baby werd per helikopter door de strijdkrachten van Malta van boord gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd het op de intensive care genomen, schrijft de krant Times of Malta. Het kindje is in 'stabiele conditie' volgens de krant. De Open Arms heeft koers gezet richting Algeciras waar de organisatie de migranten van boord wilde laten gaan. Ook hen zou de toegang zijn geweigerd door Italië en Malta. Spanje heeft toegezegd de migranten te willen opnemen.





Gecoördineerde actie

Bij het opnieuw opstarten van de hulpacties bij Libië is sprake van een gecoördineerde actie van de twee hulporganisaties. Hun schepen vertrokken tien dagen vrijwel gelijktijdig vanuit Gibraltar en Barcelona richting de Libische wateren. De organisaties opereren in een alliantie met de naam United4med





Inmiddels is nog een derde schip onderweg richting Libië. Het gaat om de Professor Albrecht Penck (IMO 5285667) van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye uit Regensburg, dat ook lid is van de alliantie. Hun schip staat geregistreerd als research/survey vessel en vaart onder Duitse vlag. Het schip vertrok vanuit het Spaanse Algeciras naar het gebied. ( BO