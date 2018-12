De rechtbank in Madrid heeft de verzekeringsmaatschappij en de kapitein van de olietanker Prestige veroordeeld tot 1,6 miljard euro boete voor de milieuramp in 2002 voor de Noord-Spaanse kust.

In 2016 werd de toen 80-jarige kapitein Apostolos Mangouras van de Prestige daarvoor al veroordeeld tot twee jaar celstraf. Hij zou van de slechte staat van onderhoud van de enkelwandige tanker hebben geweten net als van 2000 ton overbelading.

Het geld van de boete gaat voor het grootste deel naar Spanje, ook Frankrijk en Portugal krijgen een aandeel. De milieuramp in 2002 ontstond toen de Prestige in november een aantal dagen met zware slagzij als gevolg van een lekke tank op zee verbleef omdat het schip in geen enkele haven in Spanje, Frankrijk of Portugal mocht binnenlopen.

Uiteindelijk brak het schip op 250 mijl uit de kust en kwam ruim 60.000 ton zware stookolie olie vrij die grotendeels aanspoelde op de kust van Galicië. De visgronden in het gebied werden enige tijd gesloten. Het werd uiteindelijk een van de grootste milieurampen als gevolg van het weglekken van olie.

Na het ongeval met de tanker Erika en met de Prestige heeft de Europese Unie verschillende richtlijnen uitgevaardigd om ongevallen en vervuiling op zee te voorkomen. Als gevolg van de richtlijnen is er een centraal Europees registratiesysteem gekomen: SafeSeaNet. Daarin zijn gegevens van zeeschepen in de Europese maritieme wateren vastgelegd en te raadplegen.

Ook scheepsbezoeken, waaronder bezoeken van schepen met gevaarlijke lading, worden geregistreerd in SafeSeaNet. In geval van calamiteiten kunnen crisisteams de gegevens direct in SafeSeaNet raadplegen. Het systeem is in beheer van de European Maritime Safety Agency (EMSA). (WdN)