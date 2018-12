Vier Nigeriaanse verstekelingen aan boord van het Italiaanse ro-ro schip Grande Tema van de rederij Grimaldi hebben zodanig amok gemaakt dat de bemanning zich opsloot en het schip wat op en neer gevaren heeft voor de monding van de Thames totdat een team van de Britse marine de situatie oploste en de mannen arresteerde.

De vier waren in Nigeria aan boord gegaan waar de Grande Tema op 10 december vertrok met bestemming Tilbury. Begin vorige week werden ze ontdekt en opgesloten in een hut. Aanvankelijk hielden ze hun gemak. Toen ze vrijdagochtend 21 december de Engelse kust in zicht kregen, wisten ze te ontsnappen, bewapenden zich met ijzeren staven en eisten dat het schip dichter naar de kust zou varen zodat ze aan land konden komen.