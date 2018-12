Schuttevaer Premium Curator eist 24 miljoen van oud Beluga-managers Facebook

Twitter

Email BREMEN 21 december 2018, 13:00

De curator in het faillissement van de in 2011 failliet verklaarde rederij Beluga wil dat drie ex-managers ruim 24 miljoen euro terugbetalen. Een eerste pro forma-zitting in een civiele procedure had vorige week plaats bij de rechtbank in Bremen.